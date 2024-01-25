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Общество 25 января 2024 16:36

Путин сообщил о повышении президентской стипендии до 30 тыс. рублей

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Путин сообщил о повышении президентской стипендии до 30 тыс. рублей
Фото: kremlin.ru

Президентская стипендия в России будет повышена до 30 тыс. рублей, а стипендия от Правительства составит около 20 тыс. рублей. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами вузов Калининградской области (трансляция велась в Telegram-канале пресс-службы Кремля).

«В связи с праздником, Днем российского студенчества, могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тыс. рублей, а правительственная стипендия — примерно 20 тыс. рублей», — сказал российский лидер.

Ранее, 27 ноября 2023 года, Путин учредил отдельную стипендию в размере 75 тыс. рублей для аспирантов, которые занимаются научными исследованиями.

Сегодня днем глава государства прилетел в Калининград с рабочим визитом. Помимо встречи со студентами, у него запланировано участие в совещании по социально-экономическому развитию региона и встреча с губернатором Антоном Алихановым.

#Владимир Путин #студенты вузов #стипендия #Образование
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