Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград

Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград. Об этом передает RT.

Отмечается, что в планах главы государства общение со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, участие в совещании по социально-экономическому развитию региона и встреча с губернатором Антоном Алихановым.