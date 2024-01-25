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Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград
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Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград. Об этом передает RT.
Отмечается, что в планах главы государства общение со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, участие в совещании по социально-экономическому развитию региона и встреча с губернатором Антоном Алихановым.
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