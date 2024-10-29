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Общество 29 октября 2024 17:05

Путин сообщил о минимальной младенческой смертности в РФ

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В настоящее время в РФ фиксируется минимальная младенческая смертность. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность: четыре случая на тысячу родившихся живыми», – отметил глава государства.

Ранее детский омбудсмен РТ Ирина Волынец призвала бизнес ввести льготы для семей с детьми. Такая мера, по ее мнению, поспособствует улучшению демографической ситуации в стране.

#Владимир Путин #младенческая смертность
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