Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин сообщил о минимальной младенческой смертности в РФ
В настоящее время в РФ фиксируется минимальная младенческая смертность. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение».
«Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность: четыре случая на тысячу родившихся живыми», – отметил глава государства.
Ранее детский омбудсмен РТ Ирина Волынец призвала бизнес ввести льготы для семей с детьми. Такая мера, по ее мнению, поспособствует улучшению демографической ситуации в стране.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»