Путин сообщил о минимальной младенческой смертности в РФ

В настоящее время в РФ фиксируется минимальная младенческая смертность. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«Сегодня мы регистрируем минимальную в истории младенческую смертность: четыре случая на тысячу родившихся живыми», – отметил глава государства.

Ранее детский омбудсмен РТ Ирина Волынец призвала бизнес ввести льготы для семей с детьми. Такая мера, по ее мнению, поспособствует улучшению демографической ситуации в стране.