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Владимир Путин: «Инфляция в РФ близка к историческому минимуму»
На открытии пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Президент России Владмир Путин заявил, что инфляция в РФ ниже, чем во многих западных странах и близка к историческому минимуму. Сегодня она составляет 2,9%.
Также глава государства отметил, что II квартал прошлого года стал самым сложным для российской экономики.
«Сегодня можно сказать, что стратегия, выбранная тогда, сработала — макроэкономические тенденции набирают силу, ВВП вырос на 3,3%», — заявил Путин.
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