Путин сообщил, что ранее не обсуждал с членами Совбеза вопрос признания ДНР и ЛНР

Российский Президент Владимир Путин заявил, что не обсуждал с членами Совбеза вопрос признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждый из вас знает, я специально хочу это подчеркнуть, специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал, ваше мнение заранее не спрашивал, — сказал глава государства. — И то, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа».

Путин отметил, что он хотел узнать мнение членов Совета безопасности без всякой предварительной со стороны подготовки.

Напомним, сегодня главы ДНР и ЛНР обратились к Президенту России с просьбой признать независимость республик.