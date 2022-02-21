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Политика
21 февраля 2022  18:33

Путин сообщил, что ранее не обсуждал с членами Совбеза вопрос признания ДНР и ЛНР

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Российский Президент Владимир Путин заявил, что не обсуждал с членами Совбеза вопрос признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каждый из вас знает, я специально хочу это подчеркнуть, специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал, ваше мнение заранее не спрашивал, — сказал глава государства. — И то, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа». 

Путин отметил, что он хотел узнать мнение членов Совета безопасности без всякой предварительной со стороны подготовки.

Напомним, сегодня главы ДНР и ЛНР обратились к Президенту России с просьбой признать независимость республик.

#Владимир Путин
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