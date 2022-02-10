Путин сообщил, что обсудил с Токаевым укрепление военно-технического сотрудничества

Укрепление военно-технического сотрудничества (ВТС) обсудил Президент России Владимир Путин с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, передает РИА Новости.

Путин после российско-казахстанских переговоров уточнил, что Россия будет сотрудничать с Казахстаном не только в военно-техническом плане, но и окажет помощь в подготовке военных специалистов.

«Конечно же, на переговорах речь шла и о дальнейшем укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств», — подчеркнул российский лидер.

Президент России Владимир Путин также пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в июне этого года.