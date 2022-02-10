Путин пригласил Токаева на Петербургский международный экономический форум

Президент России Владимир Путин пригласил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в июне этого года. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров, передает РИА Новости.

Путин уточнил, что пригласил Токаева как одного из главных гостей. «Надеемся, что он примет наше приглашение», — сказал Президент РФ журналистам. Он также выразил уверенность, что в делегацию Казахстана на ПМЭФ войдут политики, бизнесмены и общественные деятели республики.

Президент также выразил слова благодарности Токаеву за поддержку заявки Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Москва будет соревноваться с Римом за право проведения международной выставки «Экспо» в 2030 году.

Встреча Путина и Токаева прошла сегодня в московском Кремле. Стороны обсудили международную повестку и перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества.