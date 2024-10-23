Путин сообщил Абию о готовности Матвиенко посетить Эфиопию

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Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко готова в ближайшие месяцы посетить Эфиопию. Об этом в ходе встречи на полях проходящего в Казани саммита БРИКС сообщил Премьер-министру этой страны Абию Ахмеду Али Президент России Владимир Путин.

Российский лидер также назвал состоявшееся в этом году присоединение Эфиопии к БРИКС «важным шагом и еще одним подтверждением авторитета <...> страны на международной арене». «Продолжим содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу объединения», — заверил он.

При этом Путин констатировал, что показатели взаимной торговли России и Эфиопии пока далеки от оптимальных, но товарооборот между двумя странами увеличивается, «динамика положительная».

Абий Ахмед в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за высокую организацию саммита БРИКС в Казани.

По мнению эфиопского лидера, экономическая устойчивость, которую РФ проявляет, несмотря на введенные против нее санкции, является примером для всех.

Абий добавил, что Эфиопия видит ряд направлений, по которым сотрудничество с Россией может быть расширено, в том числе — в сфере безопасности.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.