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Путин сообщил Абию о готовности Матвиенко посетить Эфиопию
Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко готова в ближайшие месяцы посетить Эфиопию. Об этом в ходе встречи на полях проходящего в Казани саммита БРИКС сообщил Премьер-министру этой страны Абию Ахмеду Али Президент России Владимир Путин.
Российский лидер также назвал состоявшееся в этом году присоединение Эфиопии к БРИКС «важным шагом и еще одним подтверждением авторитета <...> страны на международной арене». «Продолжим содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу объединения», — заверил он.
При этом Путин констатировал, что показатели взаимной торговли России и Эфиопии пока далеки от оптимальных, но товарооборот между двумя странами увеличивается, «динамика положительная».
Абий Ахмед в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за высокую организацию саммита БРИКС в Казани.
По мнению эфиопского лидера, экономическая устойчивость, которую РФ проявляет, несмотря на введенные против нее санкции, является примером для всех.
Абий добавил, что Эфиопия видит ряд направлений, по которым сотрудничество с Россией может быть расширено, в том числе — в сфере безопасности.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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