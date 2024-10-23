Премьер-министр Эфиопии: Торговля внутри БРИКС может повлечь экономический рост стран

БРИКС обладает потенциалом стать силой, трансформирующей к более справедливому мировому порядку. Об этом заявил Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

«Торговля, инвестиции и туризм внутри БРИКС могут повлечь экономический рост, от которого выиграют не только члены объединения. Это также послужит моделью для сотрудничества и солидарности в решении глобальных вызовов», – считает он.

Премьер-министр добавил, что Эфиопия, недавно присоединившаяся к БРИКС, готова активно участвовать в работе объединения, отстаивая принципы многосторонности и равенства.

Саммит БРИКС в Казани продлится до 24 октября.