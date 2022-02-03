Путин: Солидарность РФ и КНР на саммите G20 помогла достичь признания вакцин

Благодаря сходству позиций России и Китая на прошлогоднем саммите G20 удалось добиться взвешенных решений в различных вопросах, в том числе касающегося признания вакцин. Об этом в статье для китайского агентства «Синьхуа» напомнил Президент России Владимир Путин.

«Во многом благодаря солидарной позиции наших стран в 2021 году по итогам саммита „двадцатки“ в Риме удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой Кремля.

Российский «Спутник V» еще не одобрен ВОЗ, однако во вторник организация отметила, что настроена позитивно не только в отношении этого препарата, но и готова рассмотреть заявки на все российские вакцины, если они будут поданы.