Путин, Шойгу и ветераны высоко оценили парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и присутствовавшие на Красной площади ветераны Великой Отечественной войны высоко оценили состоявшийся в Москве парад Победы. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

«По параду очень высокая оценка верховного главнокомандующего и министра обороны. <…> Также удалось пообщаться с ветеранами. <…> Они сказали, что им всё очень понравилось», — приводит слова Салюкова ТАСС.

По мнению генерала армии, задействованные в параде Победы военные отлично справились с поставленными перед ними задачами. «Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия не очень хорошие, но главное — настрой», — добавил главком Сухопутных войск.

Сегодня, в День Победы, по Красной площади прошли 37 парадных расчетов, включавших более 12 тыс. человек. Приняли участие в параде и свыше 190 единиц военной и специальной техники — как исторической, так и современной. Над Москвой пролетели 23 вертолета и 53 самолета Воздушно-космических сил.

В своей речи во время парада Победы Президент РФ Владимир Путин пообещал твердо защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность народа России, о чем сообщало ИА «Татар-информ».