Путин: Будем защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность народа

Будем твердо защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность народа России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин. На площади Тысячелетия в Казани состоялось прямое включение трансляции Парада Победы с Красной площади Москвы.

«Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому — доблестные Вооруженные Силы России — наследники солдат Победы. И, конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу. «И мы всегда будем гордиться их подвигами, — подчеркнул он. — Наши ветераны, их судьбы, преданность родине — это пример для нас, вершина, к которой мы должны стремиться. И утверждать значимость, ценность грандиозной Победы в наших помыслах и поступках, делах и будущих свершениях во имя Отечества».

Главным местом празднования Дня Победы в Казани стала площадь Тысячелетия. Здесь состоится прохождение войск Казанского гарнизона — более 2 тыс. военнослужащих, курсантов, кадетов и суворовцев, а также проедет боевая техника и танки Т-34 и ИС.

В мероприятии принимают участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Первые лица приехали на парад на автомобиле «Победа».

Трансляцию парада можно посмотреть на сайте информационного агентства «Татар-информ».