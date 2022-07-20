Путин согласился возглавить Наблюдательный совет нового движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин заявил, что возглавит Наблюдательный совет нового движения детей и молодежи, которое сегодня учредили в детском центре «Артек» в Крыму, сообщает РИА Новости.

Вступить в движение могут дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. Президент поддержал эту идею: «Это замечательное решение, поздравляю вас с этим важным событием», – сказал он.

Напомним, движение детей и молодежи создано для проведения госполитики в интересах детей и молодежи, участия в воспитании детей и их профессиональной ориентации. По мнению авторов закона, объединение позволит организовать досуг детей, создать для них возможности «всестороннего развития и самореализации» и подготовить «к полноценной жизни в обществе».

Поначалу движение планировалось назвать «Большая перемена», однако от этой идеи отказались, чтобы название выбрали его участники.