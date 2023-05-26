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Путин поддержал продление моратория на наказание бизнеса за валютные нарушения
Президент России Владимир Путин поддержал предложение на два года продлить мораторий за нарушение требований валютного законодательства для участников внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.
«Согласен полностью. Мы неоднократно обсуждали это и в Правительстве, и с Центральным банком. В целом здесь нужно многое поменять. Жизнь совсем уже другая, и нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему», – сказал глава государства на встрече с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
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