Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»

Объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда», предложил Президент Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Наполнить такое пятилетие он призвал предметной работой по разным направлениям развития бизнеса.

«<...> Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу – объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. И наполнить его не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой <...>», – сказал Президент (цитата по сайту Кремля).

Среди направлений, на которые необходимо обратить внимание, он выделил улучшение делового и инвестиционного климата, рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства и другие.

«Ждем здесь и содержательных предложений от "Деловой России", РСПП, "Опоры России" и других бизнес-объединений», – подытожил Путин.