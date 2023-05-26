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Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»
Объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда», предложил Президент Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Наполнить такое пятилетие он призвал предметной работой по разным направлениям развития бизнеса.
«<...> Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу – объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. И наполнить его не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой <...>», – сказал Президент (цитата по сайту Кремля).
Среди направлений, на которые необходимо обратить внимание, он выделил улучшение делового и инвестиционного климата, рост эффективности и модернизация отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства и другие.
«Ждем здесь и содержательных предложений от "Деловой России", РСПП, "Опоры России" и других бизнес-объединений», – подытожил Путин.
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