Путин снизил требования по продаже валютной выручки экспортеров до 50%

Президент России Владимир Путин подписал указ о снижении требований к продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в указ Президента <…> „О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций“ <…> следующие изменения: <…> в пункте 2 слова „в размере 80 процентов“ заменить словами „в размере 50 процентов“ <…>», — сказано в тексте документа.

Кроме того, указ наделяет Банк России полномочиями самостоятельно определять сроки исполнения экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты.

Ранее Минфин РФ проинформировал, что норматив обязательной продажи российскими экспортерами валютной выручки будет снижен в ближайшие дни. В ведомстве это решение объяснили тем, что произошла стабилизация курса рубля и оказался достигнут достаточный уровень валютной ликвидности на рынке.

После начала специальной военной операции на Украине и введения новых санкций со стороны стран Запада Минфин начиная с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в течение трех рабочих дней. Эта мера была призвана поддержать курс рубля.