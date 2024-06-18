Путин сменил посла России в Киргизии

Президент России Владимир Путин освободил Николая Удовиченко от должности посла в Киргизии и назначил нового дипломатического представителя страны в республике.

«Назначить Вакунова Сергея Ивановича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Киргизской Республике», – сказано в указе, размещенном на портале правовой информации.

Удовиченко на дипломатической службе с 1984 года. Был назначен послом в Киргизии в начале 2019 года, с 2013 по 2018 год был послом России в Нигерии.

Ранее Владимир Путин назначил Михаила Шургалина Чрезвычайным и Полномочным послом в Абхазии.