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Путин сменил посла России в Киргизии
Президент России Владимир Путин освободил Николая Удовиченко от должности посла в Киргизии и назначил нового дипломатического представителя страны в республике.
«Назначить Вакунова Сергея Ивановича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Киргизской Республике», – сказано в указе, размещенном на портале правовой информации.
Удовиченко на дипломатической службе с 1984 года. Был назначен послом в Киргизии в начале 2019 года, с 2013 по 2018 год был послом России в Нигерии.
Ранее Владимир Путин назначил Михаила Шургалина Чрезвычайным и Полномочным послом в Абхазии.
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