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Официальная хроника
31 мая 2022  19:12
Надежда Захарова

Путин назначил Михаила Шургалина послом России в Абхазии

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Президент России Владимир Путин назначил Михаила Шургалина Чрезвычайным и Полномочным послом в Абхазии. Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале правовой информации.

«Назначить Шургалина Михаила Александровича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — говорится в документе.

Ранее российскую дипмиссию в Абхазии возглавлял Алексей Двинянин, однако в марте текущего года Президент России освободил его от должности. Обязанности врио посла были возложены на советника-посланника посольства Максима Литвинова.

#новое назначение #Владимир Путин #Абхазия
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