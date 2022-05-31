Путин назначил Михаила Шургалина послом России в Абхазии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Шургалина Чрезвычайным и Полномочным послом в Абхазии. Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале правовой информации.

«Назначить Шургалина Михаила Александровича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — говорится в документе.

Ранее российскую дипмиссию в Абхазии возглавлял Алексей Двинянин, однако в марте текущего года Президент России освободил его от должности. Обязанности врио посла были возложены на советника-посланника посольства Максима Литвинова.