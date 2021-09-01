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Ру Тат
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1 сентября 2021  18:54

Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла в Уганде

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владлена Семиволоса чрезвычайным и полномочным послом в Уганде. Документ появился сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным Министерства иностранных дел, дипломат ранее занимал пост замдиректора департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества.

«Назначить Семиволоса Владлена Станиславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Уганда», — отмечается в указе.

Также Президент России подписал документ, которым освободил от должности предыдущего посла Александра Полякова.

Ранее Владимир Путин также назначил нового чрезвычайного и полномочного посла в ОАЭ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Путин Владимир #новое назначение
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