news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 августа 2021  20:06

Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла в ОАЭ

news_top_970_100

Экс-заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки Тимур Забиров был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Забирова Тимура Фатеховича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах», — сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным Министерства иностранных дел России, ранее Тимур Забиров был замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки ведомства.

#Путин Владимир #назначение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное