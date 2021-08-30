Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла в ОАЭ

Экс-заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки Тимур Забиров был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Забирова Тимура Фатеховича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах», — сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным Министерства иностранных дел России, ранее Тимур Забиров был замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки ведомства.