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Путин: Россия продолжит поощрять развитие отношений с дружественными странами
Россия продолжит поощрять развитие отношений с дружественными государствами в самых разных сферах: от политики и экономики, до спорта и образования. Так сказал Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Он отметил, что зале, где проходит это мероприятие, собрались и послы дружественных для России стран: Мьянмы, Буркина-Фасо, Малайзии, Боснии, Эфиопии, Нигера, Лаоса, Кении, Зимбабве, Индии, Аргентины и Герцеговины.
Как подчеркнул российский лидер, сотрудничество РФ с этими странами носит многоплановый, взаимовыгодный, действительно партнерский характер. В основе этих отношений: уважение суверенных интересов друг друга, добавил Путин.
«Естественно, мы будем и далее поощрять развитие двусторонних контактов в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования», - резюмировал глава государства.
Ранее Путин на той же церемонии заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, и даже вела их в начале конфликта.
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