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Политика 5 ноября 2024 14:55

Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, и вела их в начале конфликта

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Россия не просто готова к российско-украинским переговорам, но и вела их, когда только начался конфликт. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.

«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры», — сказал Путин.

Он напомнил, что по результатам обсуждения стороны даже выработали взаимоприемлемый договор. Тем не менее, позже власти Украины отвергли данные соглашения «по совету извне», добавил Путин, подчеркнув, что об этом заявили сами украинские официальные лица.

#Владимир Путин #Украина #переговоры
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