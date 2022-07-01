Путин: Системные ошибки некоторых стран спровоцировали рост цен на продовольствие

Надвигающийся кризис на продовольственном рынке вызван неверными решениями руководителей отдельных стран, заявил Президент РФ Владимир Путин. Этим объясняется и резкий рост стоимости на продукты, добавил он в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендре Моди.

Системные ошибки ряда стран привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами, цитирует Президента сайт Кремля.

«Нелегитимные санкции против России усугубили и без того сложную обстановку. Те же факторы негативно сказались и на мировом энергетическом рынке», – говорится в сообщении.

Россия при этом остается надежным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей, подчеркнул глава государства.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттериш заявлял, что мировой продовольственный кризис невозможно преодолеть без активного участия России и Белоруссии.