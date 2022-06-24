Генсек ООН Гутерриш: Мировой продовольственный кризис не разрешить без России и Украины

Мировое сообщество не разрешит проблему продовольственного кризиса без удобрений из России и Белоруссии, а также без зерна из Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на конференции по продовольственной безопасности, передает ТАСС.

Российские продукты и удобрения должны иметь полный и неограниченный доступ на мировые рынки, уверен Гутерриш. «Я поддерживаю тесные контакты по этим вопросам с Российской Федерацией, Украиной, Турцией, США и Евросоюзом, а также рядом других ключевых стран», – добавил он.

Так он, в частности, отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ранее заявил, что ООН затягивает продовольственный кризис, не давая возможности побыстрее направить зерно в развивающиеся страны.

Ранее Гутерриш призвал лидеров «Большой двадцатки» к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны. Власти США в свою очередь пообещали не вводить санкции против стран, закупающих российское зерно.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.