Путин сегодня выступит с посланием Федеральному Собранию

Сегодня Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с посланием. Мероприятие пройдет в Гостином дворе в Москве и традиционно начнется в 12.00 по московскому времени.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что во время своего выступления российский лидер даст оценку спецоперации на Украине и международной ситуации.

Также представитель Кремля рассказал, что помимо депутатов и сенаторов на мероприятие приглашены и участники СВО.