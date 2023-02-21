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Путин сегодня выступит с посланием Федеральному Собранию
Сегодня Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с посланием. Мероприятие пройдет в Гостином дворе в Москве и традиционно начнется в 12.00 по московскому времени.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что во время своего выступления российский лидер даст оценку спецоперации на Украине и международной ситуации.
Также представитель Кремля рассказал, что помимо депутатов и сенаторов на мероприятие приглашены и участники СВО.
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