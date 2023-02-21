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Политика 21 февраля 2023 07:10

Путин сегодня выступит с посланием Федеральному Собранию

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Сегодня Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с посланием. Мероприятие пройдет в Гостином дворе в Москве и традиционно начнется в 12.00 по московскому времени.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что во время своего выступления российский лидер даст оценку спецоперации на Украине и международной ситуации.

Также представитель Кремля рассказал, что помимо депутатов и сенаторов на мероприятие приглашены и участники СВО.

#Владимир Путин #Послание Президента РФ Федеральному Собранию
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