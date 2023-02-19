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Песков заявил, что Путин в послании даст оценку спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию даст оценку специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение Президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», — заметил официальный представитель Кремля (цитата по РИА Новости).
«Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте», — констатировал в связи с этим Песков.
Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в ближайший вторник, 21 февраля.
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