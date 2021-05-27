Путин: Сегодня врачи спасают до 80% детей с онкологическими заболеваниями

Сегодня российским врачам удается добиться выздоровления около 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в видеообращении, которое он направил участникам российского конгресса «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике». Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в целом по России за последние четыре года объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю «онкология» вырос более чем на 30%. Увеличивается количество сложных и уникальных процедур. В частности, в прошлом году было сделано 667 операций по трансплантация костного мозга.

«Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90%. Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что работа по совершенствованию системы оказания медицинской помощи в этой сфере будет продолжена. Так, к 2024 году планируется открыть детские центры онкологии и гематологии в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре.