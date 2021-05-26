Центр детской онкологии, гематологии и хирургии откроют 18 июня в Казани

Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на базе Детской республиканской клинической больницы откроют 18 июня. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«В рамках национального проекта „Здравоохранение“ и регионального проекта „Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан“ завершились работы по строительству и вводу в эксплуатацию Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе ДРКБ», — отметили в пресс-службе.

Планируется, что новую больницу откроют Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава республиканского Минздрава Марат Садыков.

Строительство детского онкоцентра начали в январе прошлого года. Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек. По 25 мест на два отделения онкологии, 20 коек — для отделения гематологии и иммунологии, по семь мест — для трансплантации костного мозга и стволовых клеток, для реанимации. Кроме того, 16 пациентов одновременно смогут посещать дневной стационар больницы.

В центре развернут целый лабораторный комплекс, отделения переливания крови и лучевой диагностики.

На строительство выделили 2,2 млрд рублей из средств федерального и республиканского бюджетов.

«На базе центра будут внедрены совершенно новые для Татарстана технологии и направления. Среди методов высокотехнологичного лечения запланировано проведение процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которая на данный момент производится в федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга», — отметили в Минздраве РТ.

В министерстве утверждают, что появление центра позволит эффективно выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях у детей, лечить их современными методами, проводить реабилитацию и диспансерное наблюдение за малышами с онкологическими заболеваниями. В новой больнице создали полный цикл клинического процесса.

Кроме того, Центр детской онкологии, гематологии и хирургии будет принимать на лечение не только татарстанских детей, но и ребят из других субъектов Приволжского федерального округа.