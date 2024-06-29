Путин: Сегодня перед работниками судостроительной отрасли стоят важные задачи

Сегодня перед работниками судостроительной области стоят важные и стратегические задачи. Об этом сказал Президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня кораблестроителя, которая размещена на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что нужно обеспечивать надежную деятельность предприятий в условиях сложившихся внешних вызовов, следить за качественным и своевременным исполнением гособоронзаказа, укреплять технологический и экономический суверенитет страны.

Он отметил, что судостроение по праву считается одной из ключевых сфер российской промышленности и экономики в целом.