Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: Сегодня перед работниками судостроительной отрасли стоят важные задачи
Сегодня перед работниками судостроительной области стоят важные и стратегические задачи. Об этом сказал Президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня кораблестроителя, которая размещена на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что нужно обеспечивать надежную деятельность предприятий в условиях сложившихся внешних вызовов, следить за качественным и своевременным исполнением гособоронзаказа, укреплять технологический и экономический суверенитет страны.
Он отметил, что судостроение по праву считается одной из ключевых сфер российской промышленности и экономики в целом.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»