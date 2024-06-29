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Путин поздравил с Днем кораблестроителя
Судостроение по праву считается одной из ключевых отраслей российской промышленности и экономики в целом. Об этом сказал Президент Владимир Путин в своем поздравлении с Днем кораблестроителя. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли», — сказал глава государства.
Сегодня активно строится пассажирский, грузовой, рыбопромысловый, научно-исследовательский флот, выпускается уникальная морская техника для освоения глубин океана и шельфовых месторождений.
Путин отметил, что во многом благодаря корабелам осваиваются новые международные логистические маршруты, развивается паромное, речное сообщение. В России производят атомные ледоколы, не имеющие аналогов в мире и играющие огромную роль в хозяйственном освоении Арктики, помогающие развивать Северный морской путь.
«Большой, значимый вклад в эту ответственную, многоплановую работу вносит Объединенная судостроительная корпорация — крупнейшая интегрированная структура отрасли», — подчеркнул Президент.
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