Путин считает, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией — это нонсенс

Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал нонсенсом отсутствие договора о мире между Японией и Россией, сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что обе стороны заинтересованы в двухстороннем сотрудничестве и нормализации отношений.

«Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс. Тем более что и Россия, и Япония заинтересованы в полной нормализации наших отношений, — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. — Имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать результаты, закрепленные в международных документах, результаты Второй Мировой войны. Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору».

Он также обратил внимание на то, что Москва до сих пор не получила каких-либо гарантий со стороны Токио о том, что Вооруженные силы США не будут размещены вблизи российских границ.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил о том, что политизация ситуации с коронавирусной инфекцией в мире-это огромная ошибка.