Путин заявил о недопустимости политизации пандемии Covid-19

Президент России Владимир Путин отметил, что те, кто допускает политизацию пандемии, совершают огромную ошибку. Такое поведение в дальнейшем может «бумерангом вернуться к ним». Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщают «Известия».

В настоящее время главное — борьба с коронавирусом и его последствиями, считает Президент. И препятствование этому — колоссальная ошибка.

«Ведь, во-первых, этими возможностями по вакцинации пользуются только в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения, и очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество, а это плохо для самих производителей», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что сейчас некоторые страны, к примеру Иран, нуждаются в помощи в борьбе с Covid-19, однако Запад не снимает санкции.