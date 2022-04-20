Путин счел возможным введение новой меры поддержки для молодых общественных деятелей

Организация финансовой поддержки для молодых людей, активно занимающихся общественной работой, в частности патриотической, возможна. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сообщает ТАСС.

«Поддержка общественно активных людей, которые любят этим заниматься, способны и с удовольствием генерируют какие-то идеи, особенно направленные на воспитание патриотизма, любви к Отечеству, изучение нашей истории, конечно, эта поддержка должна быть», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что поддержка таким людям оказывается прежде всего в виде грантов, но можно обдумать и другие варианты.

«Нужно тогда выработать критерии понимания того, что и как должно оцениваться, а стипендию-то студенты должны получать за результаты на направлении своего главного развития — за хорошую учебу. Или те, кто нуждается в особой поддержке, исходя из финансовой ситуации, в которой находится семья», — отметил он.

Российский лидер оценил и предложение об организации специальных студенческих пространств в вузах, в которых можно было бы готовиться к различным конкурсам. Президент обратил внимание на то, что сегодня в новых кампусах как раз создается пространство для общения студентов и реализации творческих инициатив.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков по просьбе главы государства также оценил эту идею и поддержал ее.

По его словам, можно также подобрать разного типа помещения до 100, 250 и до 500 кв. метров, чтобы создать площадки, куда любой студент сможет прийти и получить всю информацию обо всех инструментах поддержки учащихся.

Путин подчеркнул, что при реализации такой инициативы потребуется поддержка Минфина, но этим следует заняться.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с нового учебного года в российских школах каждый понедельник будет исполняться государственный гимн и подниматься флаг. Премьер-министр Михаил Мишустин 13 апреля подписал постановление, согласно которому все учебные заведения обеспечат официальной государственной символикой.