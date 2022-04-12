Путин: Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался

Санкционный «блицкриг» западных стран против России не удался. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, — заявил глава государства. — Наша финансовая система, промышленность работают ритмично».

Путин отметил, что есть проблемы, «иначе ставка бы не выросла до 20%», но Президент напомнил, что ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки.

«Это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились. Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах», — заключил глава государства.

Утром 24 февраля Президент РФ в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.