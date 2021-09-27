В Госдуму внесен проект о введении единого названия должности губернаторов регионов РФ

Законопроект, согласно которому высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта федерации», был внесен в Государственную думу РФ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, являющийся одним из инициаторов проекта, передает РИА Новости.

Также, по словам Клишаса, в названиях региональных органов не будут использоваться основы наименований федеральных органов власти.

«Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации» и наименование высшего исполнительного органа – «Правительство субъекта Российской Федерации», – объяснил автор инициативы.

Отмечается, что проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», предложенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на совершенствование организации публичной власти в регионах.