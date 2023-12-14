Путин: С начала года будет еще одна индексация пенсий на 7,5%

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Страховые пенсии по старости проиндексируют с января следующего года на 7,5%. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«В декабре 2022 года проиндексировали пенсии на 10%, потом еще весной – на четыре с лишним процента по инфляции. И вот с начала года будет еще одна индексация», – сказал глава государства.

Путин заметил, что тарифы на ЖКХ не поднимались с июля прошлого года, и их увеличение планируется только в июле 2024 года.

«То есть тарифы не поднимались 1,5 года. За это время произойдет три индексации пенсии, что в целом будет более 23%», – подчеркнул он.

По мнению Президента, тарифы должны расти мягко, и опережающим темпом должны повышаться доходы граждан.