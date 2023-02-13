Путин: С коммунистами у нас никогда не было противоречий в сфере обороны

Президент России Владимир Путин сегодня провел встречу с лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым. Глава государства поздравил коммунистов с 30-летием со дня создания парии, а также подчеркнул, что КПРФ всегда поддерживала власти страны, в том числе – в вопросах сферы обороны и безопасности.

«[КПРФ] вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, в экономике, в сфере обороны и безопасности – здесь у нас вообще никогда не было никаких противоречий, по-моему, наоборот: КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности нашей страны, причём как сегодня, так и на перспективу. А сейчас, конечно, наш диалог востребован вдвойне, втройне», – сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Зюганов в ответ отметил, что Путин всегда «откликается» на инициативы партии. «В этом отношении диалогом, который сложился, мы дорожим – и особенно в нынешнее время, когда, по сути дела, против нашей цивилизации, всего русского мира объявлен «крестовый поход» и новая война», – добавил он.

Напомним, Путин сегодня готовится к оглашению послания Федеральному собранию. Кроме встречи с Зюгановым также планируется встреча с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.