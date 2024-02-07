Путин: С 1 февраля проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек

Фото: пресс-служба Кремля

В России с 1 февраля проиндексированы более 40 различных социальных выплат – меры коснулись 20 млн человек. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании с членами Правительства.

«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн человек. Это материнский капитал на первого ребенка – он теперь стал 630 тыс. рублей, на второго ребенка – 833 тыс. рублей», – напомнил глава государства.

Он добавил, что с начала года на 18,5% вырос минимальный размер оплаты труда – теперь он составляет 19 242 рублей, и перечисли еще ряд новаций. Также Путин поручил министра труда и соцзащиты Антона Котякова доложить, как «всё это реально заработало».

Подробнее об изменениях читайте в материале «Татар-информа».