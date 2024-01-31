Пенсии, маткапитал, выплаты на детей: на сколько вырастут социальные пособия в 2024 году

Эдуард Вафин: «Среди регионов Приволжского федерального округа на сегодня самый высокий размер назначаемых пенсий в Татарстане»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После двух индексаций пенсия выросла более чем на 2,8 тыс. рублей

С января прошлого года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8%, а с 1 января 2024 года – уже на 7,5%. В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличился на 2 834 рубля, рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

«За прошлый год было назначено более 34 тыс. пенсий. Среди регионов Приволжского федерального округа на сегодня самый высокий размер назначаемых пенсий в Татарстане. Мы стали первыми в 2019 году и до сих пор это место удерживаем. С марта 2023 года наше отделение назначает пенсии жителям Луганска», – заметил он.

По словам Вафина, в этом году также ожидается назначение единовременной выплаты в честь Дня Победы. В апреле прошлого года ее получил 291 участник и инвалид Великой Отечественной войны.

Кроме того, с этого года страховая и социальная пенсии по потере кормильца, а также социальная пенсия детям, родители которых неизвестны, назначаются в беззаявительном порядке. Пенсия устанавливается в течение пяти дней со дня поступления информации о смерти из федерального регистра сведений о населении России.

«С 1 февраля прошлого года материнский капитал проиндексирован на 11,9%. Его размер в прошлом году составил 586,9 тыс. рублей, на второго ребенка – 775,6 тыс. рублей» Фото: © «Татар-информ»

Материнский капитал проиндексируют на 7,4%

Материнский капитал 1 февраля будет проиндексирован на 7,4%. Теперь на первого ребенка сумма составит около 630,4 тыс. рублей, на второго – более 833 тыс. рублей.

«С 1 февраля прошлого года материнский капитал проиндексирован на 11,9%. Его размер в прошлом году составил 586,9 тыс. рублей, на второго ребенка – 775,6 тыс. рублей», – заявил он.

Докладчик напомнил, что маткапитал ввели в 2007 году и началось все с суммы 250 тыс. рублей. С тех пор выдано 408,6 тыс. государственных сертификатов, в том числе в прошлом году – 23,3 тыс.

«Почти 87% семей полностью или частично распорядились средствами маткапитала. Большинство обладателей сертификатов направляют средства на улучшение жилищных условий», – подчеркнул управляющий отделением Соцфонда.

С этого года рассчитывать на маткапитал могут только родители с российским гражданством на момент рождения ребенка. И он тоже должен быть гражданином России по рождению.

На средства материнского капитала теперь можно провести реконструкцию дома блокированной застройки для улучшения жилищных условий. Ранее такой возможности не было.

Кроме того, отцы-одиночки или единственные усыновители, имеющие право на маткапитал, могут направить его на формирование своей накопительной пенсии.

«За прошлый год более чем на 209 тыс. детей назначено единое пособие. На их выплату было направлено свыше 18,9 млрд рублей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Пособие по уходу за ребенком сохранится при досрочном выходе из декрета

По поручению Президента России Владимира Путина действует целостная система мер соцподдержки семей с детьми и в связи с рождением ребенка – единое пособие. Оно полагается семьям с детьми в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, напомнил Вафин.

«За прошлый год более чем на 209 тыс. детей назначено единое пособие. На их выплату было направлено свыше 18,9 млрд рублей», – сообщил он.

Размер единого пособия семьям зависит от региональной величины прожиточного минимума для детей, которая увеличится с 1 февраля. В случае если положено 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, сумма составит 6370,5 рубля, 75% – 9555,75 рубля, 100% – 12 741 рубль.

Единое пособие на беременных составит при начислении 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения – 7158,50 рубля, 75% – 10 737,75 рубля, 100% – 14 317 рублей.

«Для получения пособия необходимо направить заявление через портал Госуслуг, остальные сведения поступают в фонд в рамках межведомственного взаимодействия», – уточнил управляющий отделением соцфонда.

С этого года ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется, если женщина решит досрочно выйти из декрета.

«С 1 января 2024 года родители, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится 1,5 года, продолжат получать пособие. Новшество станет дополнительной поддержкой семей с детьми», – сказал спикер.

Это касается также случаев с неполным рабочим днем, работой на дому, дистанционной деятельностью и у другого работодателя.

Максимальное пособие по беременности и родам для работающих женщин составит 565,5 тыс. рублей при длительном отпуске по беременности (до 194 дней) и сложных родах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Установлены новые суммы пособий по временной нетрудоспособности

Размер пособия по нетрудоспособности зависит от стажа и среднего заработка. С 1 января максимальная сумма дневной выплаты по больничному составляет 4039 рублей. С прошлого года она выросла в 1,5 раза.

В этом году установлены новые максимальные суммы пособий. Так, по временной нетрудоспособности за полный месяц она составит при стаже более 8 лет 122,8 тыс. рублей (100% среднего заработка), при стаже от 5 до 8 лет – 98,2 тыс. рублей (80% заработка), при стаже до 5 лет – 73,6 тыс. рублей (60% заработка).

«В прошлом году выплачены пособия по 988 тыс. случаев временной нетрудоспособности. Расходы составили более 12 млрд рублей. Более 24,5 тыс. женщин в декрете получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. На это было направлено 3,8 млрд рублей», – подчеркнул докладчик.

Максимальное пособие по беременности и родам для работающих женщин составит 565,5 тыс. рублей при длительном отпуске по беременности (до 194 дней) и сложных родах. Например, при появлении сразу двух или трех детей. А максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 49,1 тыс. рублей.

«Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма для работающих мам, трудоустроенных на полный рабочий день при стандартной продолжительности отпуска, составляет на сегодня 88 565 рублей», – отметил Вафин.

Обеспечение участников СВО техническими средствами реабилитации происходит в первоочередном порядке и контролируется Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

На средства реабилитации для участников СВО направлено 46 млн рублей

Пенсионное и социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей сегодня в приоритете.

Обеспечение участников СВО техническими средствами реабилитации происходит в первоочередном порядке и контролируется. По их заявкам на средства реабилитации было направлено 46,2 млн рублей.

«У нас руководители клиентских служб, их заместители индивидуально сопровождают каждого участника СВО, решают все проблемные вопросы, постоянно находятся на связи с нами. Мы оказываем бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенциям фонда. Организовываем выездные приемы. В этом году работа будет продолжена», – заявил Вафин.

В прошлом году единовременное пособие назначено 209 беременным женам мобилизованных военнослужащих. Кроме того, выдано ежемесячное пособие на 1098 детей мобилизованных – более 15,5 тыс. рублей на каждого.

«Сегодня назначение многих мер поддержки автоматизировано. И для их получения достаточно только заявления. В большинстве случаев его можно подать дистанционно через личный кабинет. Татарстанцы активно пользуются электронными сервисами Социального фонда. С начала года 92% всех обращений к нам поступили в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России», – заключил докладчик.