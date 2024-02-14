Путин: С 1 апреля оклады медперсонала в регионах вырастут до 50%

С 1 апреля 2024 года в регионах должна существенно вырасти окладная часть заработных плат медицинских работников. С таким заявлением на пленарном заседании Форума будущих технологий выступил Президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это решение должно коснуться всех медиков, работающих в регионах.

«С 1 апреля регионы должны повысить до 50% повысить окладную часть их (медицинских специалистов – прим. Т-и) заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты. Мы все время говорим о том, что фиксированная часть должна быть обеспечена», – подчеркнул Президент.

Кроме того, Правительство должно обеспечить аналогичное решение относительно сотрудников федеральных организаций, работающих в системе ОМС.

Напомним, что также глава государства объявил о повышении ежемесячных выплат для медработников первичного звена в малых городах и сельской местности.