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Путин: С 1 апреля оклады медперсонала в регионах вырастут до 50%
С 1 апреля 2024 года в регионах должна существенно вырасти окладная часть заработных плат медицинских работников. С таким заявлением на пленарном заседании Форума будущих технологий выступил Президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что это решение должно коснуться всех медиков, работающих в регионах.
«С 1 апреля регионы должны повысить до 50% повысить окладную часть их (медицинских специалистов – прим. Т-и) заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты. Мы все время говорим о том, что фиксированная часть должна быть обеспечена», – подчеркнул Президент.
Кроме того, Правительство должно обеспечить аналогичное решение относительно сотрудников федеральных организаций, работающих в системе ОМС.
Напомним, что также глава государства объявил о повышении ежемесячных выплат для медработников первичного звена в малых городах и сельской местности.
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