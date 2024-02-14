С 1 марта в России повысят ежемесячные выплаты для медработников первичного звена

С 1 марта в России будут повышены ежемесячные выплаты для медицинских работников первичного звена, введенные с 2023 года. Будет сделано все возможное, чтобы уже в апреле 2024 года специалисты получили их в повышенном размере, заявил на пленарной сессии Форума будущих технологий Президент Владимир Путин.

Повышение коснется специалистов, которые работают в малых городах, в райцентрах и селах. «При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц», – уточнил Президент.

Так, в городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал – 13 тыс. рублей. В населенных пунктах с менее 50 тыс. человек специалисты будут получать 50 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

«Понятное дело, что для реализации таких решений потребуется время для подготовки нормативной базы. Я прошу Правительство завершить такую работу в кратчайшие сроки», – подытожил глава государства.