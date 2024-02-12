Путин: Рост ВВП России оказался выше среднемировых темпов

По итогам 2023 года валовой внутренний продукт России, по последним данным, прибавил 3,6%, что оказалось выше среднемировых темпов. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам.

«В прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, мы до сих пор считали 3,5%, по последним данным, 3,6%. Это выше среднемировых темпов. Среднемировой темп роста – 3%, темп роста развитых стран – полтора процента. Это очень важно, что такая динамика, – и в первую очередь она основывается на наших внутренних возможностях, – нами достигнута», – сказал глава государства.

Как отмечалось в материалах Росстата, объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей.