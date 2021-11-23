Путин: Товарооборот между Россией и Палестиной увеличился на 30% за год

В 2020 году товарооборот России и Палестины увеличился на 30%, рассказал Президент РФ Владимир Путин во время встречи с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Переговоры состоялись в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

«У нас абсолютные цифры товарооборота пока небольшие, но все-таки мы наблюдаем рост. Несмотря на все эти проблемы, больше чем на 30% за предыдущий год», — отметил Путин.

По его словам, что из-за пандемии произошел сбой в работе межправкомиссии, поэтому сейчас нужно восстанавливать как можно быстрее.

Ранее Президент России заявил, что позиция Москвы в урегулировании палестинской проблемы остается неизменной. Вопрос должен решаться в соответствии с решениями, принятыми ранее на уровне Совбеза ООН, «на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств».