Путин на встрече с Аббасом заявил о приверженности России идее независимой Палестины

В Сочи состоялась встреча президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса. Они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также ближневосточную проблематику с учетом предпринимаемых РФ усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин заверил собеседника, что позиция Российской Федерации по вопросам урегулирования палестинской проблемы остается неизменной.

«Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств (речь идет о так называемом принципе Два государства для двух народов — прим. Т-и)», — подчеркнул российский лидер.

«И мы, конечно, будем работать в этом направлении, как бы это ни было сложно», — добавил он.

Отдельно Путин остановился на последствиях пандемии коронавируса для обеих стран. «Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем, в том числе и палестинский народ сегодня. Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе, с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку», — сказал он.

В связи с этим Президент РФ заметил, что Россия помогает Палестине в борьбе с пандемией Covid-19: предоставляет соответствующие медицинские препараты и вакцины, отправляет в страну российских специалистов и медиков.