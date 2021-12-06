Путин: Россию беспокоят все угрозы, связанные с терроризмом и наркотиками

Россию тревожит всё, что связано с террористической деятельностью и распространением наркотиков, поэтому ситуация в Афганистане не может не вызывать беспокойства. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает РИА Новости.

«Нас, безусловно беспокоит всё, что связано с терроризмом и борьбой с ним. Так же, как и с наркотиками, с организованной преступностью. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане», — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что недавняя встреча министров обороны и министров иностранных дел РФ и Индии свидетельствуют о продолжающемся успешном развитии отношений двух стран.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия и Индия заключили ряд соглашений относительно сотрудничества в военной сфере.