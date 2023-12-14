Путин: «Россияне считают межконфессиональность нашей страны огромным преимуществом»

Межконфессиональность и межнациональность России по мнению россиян – это огромное преимущество нашей страны. Об этом во время прямой линии рассказал Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Russia Today Марата Газдиева.

«Последние исследования ВЦИОМ говорят вот о чём: 96% граждан России считают межконфессиональный и межнациональное согласие в нашей стране огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света. Так оно и есть. Это происходит прежде всего потому, что мы обращаемся к нашим традиционным ценностям», - отметил глава государства.

По мнению Путина, большой вклад в сохранение такой ситуации и взаимоотношений между представителями различных этносов и религий вносят представители традиционных конфессий. Не последнюю роль играет и то, что Россия проводит взвешенную политику внутри страны и на международной арене.

Президент также отметил, что рост исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода действительно имеет тенденцию к росту. Причина тому – международные конфликты, в частности конфликт между Израилем и Палестиной.

«Что касается русофобии, то это один из векторов борьбы с Россией. Да, в мире это есть. Мы у себя должны делать всё, чтобы ничего подобного у нас не возникало и пресекать на корню должны любые попытки раскачать общество изнутри», - заключил Владимир Путин.