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Ру Тат
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Политика
22 ноября 2022  17:08

Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям

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Россия и Куба имеют общую позицию по вопросу санкций – оба государства выступают против блокад, ограничений и эмбарго, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом

По словам Путина, нынешняя позиция кубинских властей – это результат традиционной дружбы, которая была заложена кубинским политиком Фиделем Кастро

«Мы постоянно осуждаем санкции против РФ и источники нынешнего конфликта, чтобы людей не вводили в заблуждение и не винили Россию в этом. А также, как и поступает Европа, которая подчиняется полностью интересам США», – цитирует пресс-служба Кремля Президента Кубы. 

По словам Бермудеса, Россия, как и Куба подвержена несправедливым односторонним санкциям.

Напомним, сегодня главы двух стран также вместе открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. 

#Владимир Путин #политика #антироссийские санкции
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