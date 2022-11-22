Путин поддержал позицию Кубы по антироссийским санкциям

Россия и Куба имеют общую позицию по вопросу санкций – оба государства выступают против блокад, ограничений и эмбарго, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом.

По словам Путина, нынешняя позиция кубинских властей – это результат традиционной дружбы, которая была заложена кубинским политиком Фиделем Кастро.

«Мы постоянно осуждаем санкции против РФ и источники нынешнего конфликта, чтобы людей не вводили в заблуждение и не винили Россию в этом. А также, как и поступает Европа, которая подчиняется полностью интересам США», – цитирует пресс-служба Кремля Президента Кубы.

По словам Бермудеса, Россия, как и Куба подвержена несправедливым односторонним санкциям.

Напомним, сегодня главы двух стран также вместе открыли в Москве памятник Фиделю Кастро.