Путин вместе с Президентом Кубы открыл в Москве памятник Фиделю Кастро
Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Трехметровый бронзовый монумент установили в столичном районе Сокол на одноименной площади, сообщает РИА Новости.
Президент Кубы прилетел в Москву 19 ноября. По этому случаю в терминале Внуково-2 была организована торжественная церемония с поднятием кубинского и российского флагов и исполнением гимнов двух стран.
Памятник изображает Кастро, стоящего на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Работа над монументом велась полгода.
Инициатором создания памятника выступило Министерство обороны РФ. Идею поддержало Российское военно-историческое общество. Участниками закрытого творческого конкурса стали 11 работ. Победил проект скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.
Фигура Кастро продолжает вызывать споры. Его сторонники упоминают социалистическую и антиимпериалистическую политику, борьбу за сохранение независимости Кубы от США. Противники напоминают о нарушениях прав человека, бегстве более миллиона жителей острова за его пределы и обнищании населения страны.