Путин вместе с Президентом Кубы открыл в Москве памятник Фиделю Кастро

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро. Трехметровый бронзовый монумент установили в столичном районе Сокол на одноименной площади, сообщает РИА Новости.

Президент Кубы прилетел в Москву 19 ноября. По этому случаю в терминале Внуково-2 была организована торжественная церемония с поднятием кубинского и российского флагов и исполнением гимнов двух стран.

Фото: пресс-служба Кремля

Памятник изображает Кастро, стоящего на скале, в которую стилизованно вписана карта Кубы. Работа над монументом велась полгода.

Инициатором создания памятника выступило Министерство обороны РФ. Идею поддержало Российское военно-историческое общество. Участниками закрытого творческого конкурса стали 11 работ. Победил проект скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.

Фидель Кастро был одним из лидеров Кубинской революции 1959 года. С этого момента и вплоть до 2008-го он руководил островным государством, сначала занимая пост Премьер-министра, а потом — Председателя Совета министров. Возглавлял осуществившее революцию Движение 26 июля, ставшее впоследствии Коммунистической партией Кубы. В 2000-е годы постепенно отошел от дел, скончался в 2016-м.



Фигура Кастро продолжает вызывать споры. Его сторонники упоминают социалистическую и антиимпериалистическую политику, борьбу за сохранение независимости Кубы от США. Противники напоминают о нарушениях прав человека, бегстве более миллиона жителей острова за его пределы и обнищании населения страны.