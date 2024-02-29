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Политика 29 февраля 2024 13:11

Путин: Россия войдет в четверку крупнейших экономических держав мира

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Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию заявил, что в ближайшей перспективе у России есть шанс войти в четверку крупнейших экономических держав мира.

«Темпы и качество роста экономики позволяют надеяться и даже утверждать, что в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед и войдем в четверку крупнейших экономических держав мира», — заявил глава российского государства.

Это должно конвертироваться в рост доходов россиян, отметил Путин.

Экономика России в прошлом году росла темпами выше общемировых. «По этому показателю мы опередили не только ведущие страны ЕС, но и все государства так называемой Большой Семерки», — заявил Путин. Это стало возможным благодаря фундаментальному запасу прочности, сделанному за последние десятилетия. Экономика становится более сложной, технологичной, а значит, более устойчивой, считает российский лидер.

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#Послание Президента-2024
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