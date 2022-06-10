Путин: Россия уважает нейтральный статус Туркменистана

Россия с уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана и будет дальше сотрудничать с этой страной на многосторонних площадках. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«По большинству из них (различных моментов в международной политике — прим. Т-и) позиции наших государств традиционно близки или совпадают. Хочу подчеркнуть, Россия с уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана, к стремлению руководства страны содействовать устойчивому и стабильному развитию в центральноазиатском регионе и в мире в целом», — сказал российский лидер по итогам переговоров с новым туркменистанским лидером Сердаром Бердымухамедовым.

Он выразил признательность туркменистанским партнерам за последовательную поддержку многих российских инициатив в ООН. Также Путин поблагодарил руководство республики за бережное отношение к русскому языку и русской культуре.

Новоизбранный туркменистанский лидер сегодня прибыл в Москву с первым официальным визитом в этой должности. Ранее Путин анонсировал подписание еще одного нового соглашения между Россией и Туркменистаном.